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Cumplirá Diócesis su 29 aniversario

Habrá una misa especial en Catedral; estarán el primero y tercer obispo de Matehuala

Por Jesús Vázquez

Julio 27, 2026 03:00 a.m.
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Cumplirá Diócesis su 29 aniversario
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      Matehuala.- El 31 de julio será el 29 aniversario de la Diócesis de Matehuala, por lo que se llevará a cabo una misa especial en la Catedral a las 12 del día, en la cual participarán todos los sacerdotes de las diferentes parroquias, así como el administrador episcopal, Monseñor Jorge Alberto Cavazos Arizpe.

      Cumple 29 años de fundación la Diócesis, pues fue creada el 31 de julio de 1997 por el Papa Juan Pablo II, ya que anteriormente Matehuala y el Altiplano pertenecían a la Arquidiócesis de San Luis, pero ya eran muchas las parroquias que les tocaba atender, ante esto, se formó la actual Diócesis de Matehuala.

      El primer obispo fue Monseñor Rodrigo Aguilar Martínez; su ordenación episcopal se realizó en Matehuala. El segundo fue Monseñor Lucas Martínez Lara, quien ejerció este cargo hasta su fallecimiento en el año 2016. 

      En el 2018 fue nombrado el tercer obispo, Monseñor Margarito Salazar Cárdenas, quien recientemente fue transferido a Tamaulipas, y actualmente en Matehuala no hay un obispo, pero está el administrador episcopal, Jorge Alberto Cavazos Arizpe.

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      Se invita a la población católica de todo el Altiplano a acudir a la misa del 29 aniversario de la Diócesis de Matehuala, se espera la visita del primer y tercer obispo de Matehuala en este magno evento.

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