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Da Segob curso sobre equidad de género

Por Redacción

Octubre 08, 2026 03:00 a.m.
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Da Segob curso sobre equidad de género
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      CIUDAD VALLES.- Ahora la Secretaría de Gobernación dio curso de estrategias para la paz a funcionarios de primer nivel del Ayuntamiento. A través de dinámicas grupales, Josefina Póntigo, directora de Programas y Proyectos de la Segob impartió un "Taller para igualdad de género la construcción de cultura de paz" a directivos y funcionarios de mediano nivel en el Gobierno municipal.

      Estas instrucciones y prácticas grupales tienen la finalidad de hacer que el concepto de equidad de género y paz permeen en los encargados del servicio público directo. 

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