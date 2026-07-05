Dan reconocimiento a los rioverdenses distinguidos

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RIOVERDE.- Se entregaron 8 galardones a los Rioverdenses Distinguido, se reconoció a las personas que han contribuido al desarrollo del municipio.

El evento se llevó a cabo en el Instituto de Arte y Cultura (Imac), lugar a donde se dieron cita el alcalde Arnulfo Urbiola Román y amigos de los galardonados.

Además se llevó a cabo el Concurso de Revoltillo y la Feria de Queso.

Fueron galardonadas en el ámbito empresarial Cecilia Adoración Morales Rodríguez y Marlen Martínez de la Tejera en lo deportivo.

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En ámbito de inclusión María Fernanda Flores Velázquez, en lo Cultural, María del Carmen Guevara Torres, María de Herón en el ámbito de gastronomía,

Luis Manuel Narváez Chávez en el área de salud.

Guillermo Haro Ortiz en el ramo altruista y en educación Ernestina García.

Las autoridades municipales reconocieron el trabajo de quienes con su servicio han realizado aportaciones al municipio.