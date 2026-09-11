Dará el DIF atención médica a bomberos

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CIUDAD VALLES.- Firman convenio presidenta del DIF, Ena Avendaño Uscanga y el presidente del Patronato de Bomberos, José de Jesús Rojas Villarreal para brindarle servicios de salud a los elementos del heroico cuerpo.

Esta mañana, en el despacho del alcalde David Medina Salazar, quien estaba presente en la signatura de acuerdos, el DIF dio a conocer que a los apagafuego les ofrecerán servicio médico, dental, terapia física y psicológica, así como servicio de tanatología que hasta ahora no tenían dentro de sus beneficios.

En esa firma Rojas Villarreal pidió apoyo a la alcaldía para conseguir una camioneta tipo chasis de tres y media toneladas para la mayor respuesta de este cuerpo de Bomberos en Valles y el munícipe dijo que de manera personal haría lo posible por colaborar y que, del erario, buscaría la manera de obtener los recursos para ello.