Darán 630 casas en primera etapa de Bienestar

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RIOVERDE.- En la primera etapa del programa federal de apoyo en vivienda se van a repartir 630 viviendas a través del Programa de Viviendas del Bienestar.

Mencionó Guillermo Morales delegado del programa de Bienestar, que se recibirán solicitudes de registro de las personas que perciben menos de dos salarios mínimos, que serán las beneficiadas para tener una vivienda propia.

El que beneficiará a madres trabajadoras, adultos mayores y personas con discapacidad.

Para ser beneficiado con una vivienda pueden participar todas las personas que cumplan con los requisitos, se estarán sorteando 630 viviendas.

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Se tiene contemplado sean más etapas para la construcción de viviendas de manera anual.

Este lunes se estará atendiendo a las personas que tuvieron algún rezago, a las que les faltó un documento.