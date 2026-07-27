logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

La mejor manera de celebrar

Fotogalería

La mejor manera de celebrar

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Darán 630 casas en primera etapa de Bienestar

Beneficiará a madres trabajadoras, adultos mayores y personas con discapacidad

Por Carmen Hernández

Julio 27, 2026 03:00 a.m.
A
Darán 630 casas en primera etapa de Bienestar
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      RIOVERDE.- En la primera etapa del programa federal de apoyo en vivienda se van a repartir 630 viviendas a través del Programa de Viviendas del Bienestar. 

      Mencionó Guillermo Morales delegado del programa de Bienestar, que se recibirán solicitudes de registro de las personas que perciben menos de dos salarios mínimos, que serán las beneficiadas para tener una vivienda propia. 

      El que beneficiará a madres trabajadoras, adultos mayores y personas con discapacidad.

      Para ser beneficiado con una vivienda pueden participar todas las personas que cumplan con los requisitos, se estarán sorteando 630 viviendas. 

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Se tiene contemplado sean más etapas para la construcción de viviendas de manera anual.  

      Este lunes se estará atendiendo a las personas que tuvieron algún rezago, a las que les faltó un documento.  

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Dos policías vallenses mueren durante ataque en La Pila
      Dos policías vallenses mueren durante ataque en La Pila

      Dos policías vallenses mueren durante ataque en La Pila

      SLP

      Huasteca Hoy

      La agresión ocurrió mientras realizaban labores de patrullaje

      Policías apoyan a adulto mayor
      Policías apoyan a adulto mayor

      Policías apoyan a adulto mayor

      SLP

      Redacción

      Paterfamilias reciclarán algunos útiles escolares
      Paterfamilias reciclarán algunos útiles escolares

      Paterfamilias reciclarán algunos útiles escolares

      SLP

      Carmen Hernández

      Muere sexagenario afuera de un local
      Muere sexagenario afuera de un local

      Muere sexagenario afuera de un local

      SLP

      Carmen Hernández