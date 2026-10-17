Dayra Camila Sánchez, reina del Cbta 187

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SAN CIRO.- Fue coronada Srita. Cbta 187 Dayra Camila Sánchez, de entre varias jovencitas que se disputaban el cetro de belleza de la institución educativa, como parte de los eventos del 42 aniversario de la institución.

Se llevó a cabo el Certamen donde participaron jovencitas, de los grupos de estudiantes que tiene la institución, que apoyaban a su candidata.

Cada una representó a su grupo por lo que sus compañeros estuvieron presentes echándoles porras para que fuera la ganadora.

En el evento estuvieron presentes la regidora Beatriz Luna Sánchez y el director de Educación Hugo Armando Chavero, quienes fueron los encargados de coronar a Dayra Camila Sánchez Hernández, que fue la ganadora.

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Las autoridades municipales felicitaron a todas las participantes que con orgullo y disciplina, representaron a su grupo de compañeros.