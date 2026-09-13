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Delegado indígena dormita en presídium

Por Redacción

Septiembre 13, 2026 03:00 a.m.
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Delegado indígena dormita en presídium
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      CIUDAD VALLES.- El delegado del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), en San Luis Potosí, Mario Godoy Ramos dormitó en el presídium de la consulta Indígena que se efectuó en Valles este sábado.

      La inauguración de las mesas de trabajo y foros sobre la nueva Ley General de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos se alargó con discursos de bienvenida y explicaciones prolijas sobre la naturaleza de la propuesta que se enviará al Legislativo y tanta palabrería habría arrullado al jefe del INPI en territorio potosino, que entrecerraba los ojos y de plano así permanecía por bastantes segundos.

      Luego de una interminable ceremonia, que no incluyó el ritual tének de los buenos augurios, Godoy se levantó de su silla e interactuó con todos los demás invitados al evento.

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