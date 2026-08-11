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Delimitan áreas exclusivas de discapacitados

Apoyo para una movilidad sin problemas

Por Jesús Vázquez

Agosto 11, 2026 03:00 a.m.
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Delimitan áreas exclusivas de discapacitados
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      Matehuala.- La Coordinación de Tránsito Municipal lleva a cabo trabajos de delimitación y restricción en los espacios exclusivos destinados a personas con discapacidad, con el objetivo de garantizar que estos lugares sean respetados por los automovilistas.

      Como parte de estas acciones, se realizan labores para identificar y mantener claramente señalizados los cajones de estacionamiento reservados para personas con alguna discapacidad, buscando facilitar su uso por quienes realmente los necesitan. 

      Las autoridades señalaron que respetar estos espacios es una responsabilidad de todos los conductores, ya que se trata de lugares destinados a facilitar la movilidad y el acceso de personas que requieren condiciones especiales para desplazarse.

      Asimismo, destacaron que estas acciones forman parte de los trabajos encaminados a fortalecer la cultura vial en el municipio y promover una mayor conciencia entre los automovilistas sobre la importancia de respetar los espacios destinados a sectores vulnerables.

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      La Coordinación de Tránsito Municipal hizo un llamado a la ciudadanía para evitar estacionarse en los lugares exclusivos para personas con discapacidad cuando no se cuente con la autorización correspondiente, ya que ocuparlos indebidamente afecta directamente a quienes necesitan utilizarlos y quien los obstruya será severamente sancionado.

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