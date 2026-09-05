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Delincuentes asedian a los guías turísticos

Exigen una cuota por cada turista que ingresan a Puente Dios

Por Redacción

Septiembre 05, 2026 03:00 a.m.
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Delincuentes asedian a los guías turísticos
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      TAMASOPO.- Operadores y guías turísticos se quejan de ser vigilados y acosados por delincuentes que les piden cuota por cada turista que ingresan al paraje Puente de Dios.

      Un operador proveniente de fuera de este municipio se quejó de que personas ajenas a la actividad turística les cobran una "cuota" por cada turista que ellos llevan a este importante paraje que, desde hace tiempo es uno de los favoritos de la región por parte de los turistas para pasar momentos de relax.

      Lo que más les angustia es que quienes les llaman y amenazan saben minuciosamente cuántos turistas traen en su grupo y les obligan a pagar 50 pesos por cada uno.

      Aunque han denunciado a la Secretaría de Turismo este problema, no ha habido alguna acción conjunta para eliminar esa presión y extorsión y, en pocas palabras, denunciar ante la Fiscalía General del Estado algo así lo consideran casi como un riesgo a su integridad.

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