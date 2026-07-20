Denuncian casos de asedio de pedigüeños

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CIUDAD VALLES.- Surgen casos de asedio a ciudadanos y turistas de supuestos pedigüeños cerca de la plaza principal.

En los últimos días, varios transeúntes han emitido su queja por la insistencia de algunas personas, mayormente hombres, que se acercan con la petición de una ayuda, sin embargo, la insistencia ha extrañado e incluso ha asustado a algunos de los interpelados, pues temen ser víctimas de algún intento de robo.

Una mujer, acompañada de su hijo, adolescente se quejó con la Policía Municipal de Valles, estando en la Plaza Principal, porque después de salir de la tienda Oxxo de Juárez y Morelos, un hombre se le acercó y, hablándole con su nombre de pila, le exigió dinero, lo que le pareció extraño y fuera de lugar.

La mujer, que se encuentra de visita en Valles, dijo esto a unos comerciantes que, a su vez lo informaron a policías que se encontraban cerca.

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La mujer supuso que el pedigüeño escuchó su nombre cuando lo pronunció frente al cajero del Oxxo y de ahí que se le acercara y le exigiera dinero.

Esto ha generado cierto temor entre turistas que visitan la Huasteca, sobre todo Valles, que pudieran ser víctimas de un atraco.