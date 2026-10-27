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Efraín Mojica explora jaripeo queer en documental autobiográfico

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Efraín Mojica explora jaripeo queer en documental autobiográfico

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Deportista sufre un infarto cuando se ejercitaba

Por Carmen Hernández

Octubre 27, 2026 03:00 a.m.
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Deportista sufre un infarto cuando se ejercitaba
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      CIUDAD FERNÁNDEZ.- Un hombre que realizaba acciones deportivas sufrió un infarto en una calle en el Altillo, quedando desvanecido en el piso, por lo que se solicitó apoyo para brindarle auxilio y evitar pudiera fallecer.  

      Los hechos se registraron en la calle Platanares en el Altillo, cuando un hombre se encontraba realizando actividad física, de manera repentina se desvaneció en el sitio donde se ejercitaba.

       Por lo que vecinos que se percataron, solicitaron el apoyo de los paramédicos de la Cruz Roja para que le brindaran auxilio.  

      Al llegar el hombre aún se encontraba inconsciente, sin pulso, por lo que fue estabilizado por los socorristas, para evitar que llegara a sufrir un daño. 

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      El hombre luego de ser estabilizado fue trasladado de emergencia a una clínica particular, por lo que lo estuvo varias horas en observación.

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