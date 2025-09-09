Derrapa motociclista y sufre serias lesiones

Ciudad Fernández.- No cesan los accidentes de motociclistas, dos jóvenes sufren accidente al derrapar la unidad en que viajaban en la comunidad de Ojo de Agua de Solano sufriendo severos daños los tripulantes de la motocicleta.

Los hechos ocurrieron en la calle principal de la comunidad, cuando 2 jóvenes de 36 y 19 años de edad viajaban en una motocicleta.

Desafortunadamente el conductor perdió el control de la unidad derrapando, con resultados de severas lesiones.

Vecinos que se percataron del accidente solicitaron el apoyo de paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes brindaron la atención y trasladaron a los lesionados a recibir atención médica en el IMSS Bienestar, donde quedaron internados por algunas horas en el nosocomio.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí