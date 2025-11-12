Desairan plática sobre la alimentación sana

CIUDAD VALLES.- Ofrecen una plática sobre alimentación sana en la Primera Feria Estatal de Alimentación Escolar Saludable y casi nadie se queda a escucharla.

La cita fue a las nueve de la mañana, en el deportivo Manuel Gómez Morín, pero el retraso del secretario del Ayuntamiento, Luis Ángel Contreras Malibrán hizo que la cita se animara con un rato de activación física con un maestro de educación física y todo fue algarabía para los niños de las primarias que asistieron al evento que, en realidad era para los encargados de las cooperativas de las mismas instituciones.

Sin embargo, antes de las 10, luego de que llegó el representante del alcalde, comenzó el protocolo y una plática a la que le quedó muy poco foro, a pesar de que la alimentación fue el motivo de la congregación.