Descarta Gallardo preferencias en programa Tu Casa Tu Apoyo

CIUDAD VALLES.- Luego de que dio arranque el programa Tu Casa Tu Apoyo, en las canchas del Centro Cultural, el Gobernador negó que se hubiera hecho papeleo previo para simpatizantes del Partido Verde.

Después de arrancar el programa con el que repartirá 30 mil terrenos en todo el Estado y tres mil en Valles, el mandatario compareció de manera sucinta frente a los medios de comunicación y el reportero de este diario le preguntó si había alguna preferencia para simpatizantes verdes en la repartición de los terrenos, dado que había entrega de papelería desde la semana pasada y el inicio de ésta, mientras que la convocatoria abierta a la ciudadanía apenas fue hoy, jueves 11 de septiembre.

Lo negó y de manera rápida mencionó que ningún programa se maneja así, que los apoyos son para gente de cualquiera partido político.