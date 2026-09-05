Desigual choque deja tres lesionados

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Matehuala.- La tarde del viernes se registró un desigual choque en la avenida Roble, donde una camioneta embistió a dos motociclistas, resultando tres personas con múltiples lesiones en diferentes partes del cuerpo, al lugar acudieron elementos de las corporaciones de auxilio y policiacas para brindar atención a los lesionados.

Los hechos se suscitaron debido al exceso de velocidad y la falta de precaución, el chofer de una camioneta embistió a dos motociclistas en la avenida Roble, en la entrada al Llano, resultando los motociclistas con múltiples lesiones luego del percance.

Al lugar acudieron las corporaciones de auxilio, quienes inmediatamente valoraron a tres personas que se encontraban lesionadas y que viajaban en las motocicletas tipo cross. Los lesionados fueron trasladados en una ambulancia a un hospital de la ciudad para recibir atención médica especializada.

Al sitio también acudieron elementos de las corporaciones policiacas para llevar a cabo las investigaciones correspondientes sobre el accidente. Asimismo, se encargaron de cerrar el área mientras trabajaban las corporaciones de emergencia. Posteriormente, se solicitó el apoyo de una grúa para trasladar los vehículos a la pensión, en tanto se deslindan responsabilidades.

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