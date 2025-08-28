logo pulso
Desinterés a jornada de vacunación

Habrá una nueva campaña este viernes

Por Redacción

Agosto 28, 2025 03:00 a.m.
A
Desinterés a jornada de vacunación

CIUDAD VALLES.- Sin respuesta de los ciudadanos la jornada de vacunación que ofreció la Jurisdicción Sanitaria V en el Gómez Morín este miércoles.

A pesar de que estuvo anunciada desde el pasado lunes la jornada de seis horas de aplicación de vacunas, la respuesta fue mínima este miércoles.

La oferta de la Secretaría de Salud fue ofrecer las vacunas del esquema completo para niños de seis años o menos, sin embargo, no llegaron muchas personas.

Por su obvia cercanía con niños, los maestros también entraban en el esquema de vacunas que como primera finalidad es proteger del sarampión.

El viernes, de las 10 de la mañana a las tres de la tarde, en los terrenos de la Feria habrá una jornada similar en esta ciudad.

