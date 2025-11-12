Despiden a “Mingo” Loera, en rodada final

MATEHUALA.- Ciclistas se reunieron afuera del taller de bicicletas Loera, en la calle Miguel Hidalgo en el centro para hacer una última rodada en bicicleta con Domingo Loera, quien fue uno de los pioneros del deporte del ciclismo en Matehuala, lamentablemente falleció este lunes.

Ciclistas llegaron la tarde de este lunes al taller Loera que era donde don Domingo Loera reparaba bicicletas, así también jóvenes, adultos y personas que convivieron con él para ver esta última rodada con don “Mingo” como se le conocía con sus amigos.

Al lugar llegó una carroza con el ataúd en la cual estaban los restos de Domingo Loera, y al llegar los ciclistas le brindaron un minuto de aplausos, así mismo colocaron una playera que él solía usar cuando practicaba el ciclismo y otra playera de beisbol que también era de él, pues fue aficionado al rey de los deportes, posteriormente el ataúd regresó a la carroza e hicieron una última rodada en bicicleta con Domingo Loera hasta llegar a los funerales de Jardines de la Luz.

Su cuerpo se continuará velando en el Cementerio de Jardines de la Luz de Matehuala, y será este miércoles a las 10 de la mañana cuando se realizará su misa en la capilla de La Luz, y posteriormente su sepelio en Jardines de la Luz.

Descanse en Paz

Domingo Loera.