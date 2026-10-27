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Detectan tres casos de cáncer de mama

Por Redacción

Octubre 27, 2026 03:00 a.m.
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Detectan tres casos de cáncer de mama
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      CIUDAD VALLES.- La directora de la Instancia Municipal de la Mujer dijo que de 115 mastografías que han gestionado en diferentes instituciones públicas y privadas, tres han resultado con cáncer de mama.

      Rebeca Terán Guevara, directora de la Instancia dijo que llevan 80 mastografías practicadas en el ISSSTE, 20 más en un hospital privado de la colonia Obrera y cinco más en el Hospital General, lamentablemente, tres de este universo de beneficios de estudio han salido positivas, de las cuales, una de ella está en la fase más riesgosa y agregó que se le está dando seguimiento con su tratamiento completo.

      Comentó que además la Fundación Paciente Pro Oncológico de la capital del estado también se sumó a la campaña de estos estudios que han solicitado y que la Instancia ha conseguido de manera gratuita a las mujeres.

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