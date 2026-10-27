Detienen a conductora ebria

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Matehuala.- Una mujer presuntamente en estado de ebriedad que manejaba una camioneta zigzagueando de manera temeraria fue detenida por agentes de Tránsito y Vialidad, la fémina luego de ser detenida empezó a agredir verbalmente a los agentes, por lo que fue detenida por poner en riesgo su integridad física y la de peatones.

La detención derivó de una infracción de Tránsito, a las 04:00 horas del lunes en la calle Reforma, entre Altamirano y Matamoros, donde un vehículo Dodge Ram, color gris, circulaba de manera zigzagueante y carecía de una luz trasera, motivo por el que los oficiales de Tránsito le ordenaron detuviera su vehículo, porque era un peligro.

Los oficiales le marcaron el alto con el fin de aplicarle una amonestación y pedirle a la conductora manejara con precaución, pero antes de que el oficial entablara el diálogo, la conductora y su acompañante lanzaron una serie de insultos contra los agentes demostrando evidente estado inconveniente.

La conductora identificada como Evelyn de 31 años de edad, fue detenida y certificada ante el médico legista, arrojando intoxicación alcohólica, razón por la cual fue canalizada ante la Fiscalía de Justicia del Estado, bajo la presunción del delito de atentar contra la seguridad de tránsito.

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