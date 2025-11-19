Detienen a hombre tras peliculesca persecución

MATEHUALA.- En una fuerte movilización policiaca los elementos de la Policía Municipal les dispararon a las llantas de una camioneta blanca, ya que le habían pedido al conductor se detuviera y éste en vez de detenerse le dio más rápido, pero fue en la calle Ángel Veral donde lograron detenerlo gracias al disparo en

las llantas.

Los hechos se suscitaron la tarde de este lunes cuando elementos de las corporaciones policiacas vieron una camioneta a exceso de velocidad, a la cual le hicieron la parada, sin embargo, ésta aceleró e hizo caso omiso.

Ante esta situación se hizo un comunicado a más patrullas para que apoyaran para detener al conductor de la camioneta, y esto provocó una peliculesca persecución por diferentes calles entre varias patrullas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Al llegar al centro de la ciudad, sobre la calle Ángel Veral oficiales de la policía dispararon contra las llantas de la camioneta y gracias a esto la camioneta se tuvo que detener cerca de la preparatoria de Matehuala, los oficiales detuvieron al conductor y se lo llevaron a las celdas de la Policía Municipal para llevar a cabo las debidas investigaciones.

Al lugar también acudieron las grúas para llevarse la camioneta a los patios de la Pensión; afortunadamente el pasado lunes no hubo clases, pues este incidente ocurrió cerca de la preparatoria de Matehuala.