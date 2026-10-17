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Detienen a pareja por robo

Por Redacción

Octubre 17, 2026 03:00 a.m.
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      Matehuala.- Elementos de la Policía Municipal detuvieron a un hombre y a una mujer que presuntamente habían sustraído varios artículos de un conocido supermercado del centro de la ciudad, la pareja fue aprehendida y puesta a disposición de la Fiscalía del Estado 

      Tras una llamada de auxilio referente a un posible robo cometido en agravio a la cadena comercial "Bodega Aurrera", personal de la Policía Municipal efectuó la detención de un hombre y una mujer señalados como presuntos responsables del hurto, la pareja y los objetos de evidencia fueron presentados ante la Fiscalía de Justicia del Estado.

      De acuerdo a la narrativa y señalamientos del personal de seguridad, la pareja fue sorprendida mediante las cámaras de videovigilancia al momento que ocultaban varios artículos en una bolsa y enseguida abandonaron el área de cajas sin el respectivo pago.

      La mujer fue interceptada por los guardias y al cuestionarla sobre los objetos sustraídos, se comportó agresiva, enseguida su pareja trató de rescatarla de forma agresiva, pero no fue posible su intención ante la llegada de los agentes policiacos.

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      La pareja fue detenida y llevada al área de barandillas donde fueron registrados como Edgar de 42 años de edad y Guadalupe de 40 años de edad, junto con los objetos asegurados fueron presentados ante la Fiscalía de Justicia del Estado.

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