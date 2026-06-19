Diagnóstico de "Telerina" tardará varias semanas

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CIUDAD VALLES.- "La Telerina" continúa en San Luis Potosí capital, en estudios y diagnóstico dentro del Hospital Everardo Neumann y el resto de su familia se quedó en Valles, porque el estudio del estado mental es sólo a ella, de acuerdo con el DIF Municipal.

En redes sociales hubo un reclamo casi unánime de que, a pesar de que se llevaron a valoración a Blanca Estela "Telerina", dejaron a "la otra", es decir, su abuela, que por lo pronto ha sido vista en las calles, sola.

En el DIF Municipal hubo una requisa de la Fiscalía General del Estado para que se le practicara un diagnóstico psiquiátrico a la mujer que ha quemado varios automóviles en este municipio y generado pérdidas de millones de pesos, pero no la Fiscalía no pidió el diagnóstico de nadie más.

La estancia de la mujer en el psiquiátrico de San Luis capital será de varias semanas, de acuerdo con información del DIF en la localidad.

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