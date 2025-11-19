Dice animalista que el Ayto. se adjudica captura de Francisco N.

CIUDAD VALLES.- Todos participaron en el proceso del maltratador de perros de la Márquez, mencionó el director de Ecología, Julio César Otero Torres sobre la polémica surgida en redes sociales por la litigante Linda Parra Espinosa, quien refirió que el Ayuntamiento de Valles se adjudicó una especie de triunfo sobre la detención de Francisco N.

En marzo de 2024 vecinos denunciaron a Francisco N., quien tenía un patio lleno de animales muertos y mutilados, además de una insalubridad que afectaba a sus vecinos.

Hasta este noviembre de 2025, la Fiscalía General del Estado detuvo a Francisco N., porque éste fue a preguntar cuándo era su audiencia y ahí aprovecharon los policías de investigación para cumplimentar la orden.

Linda Parra, abogada y animalista acusó en reiteradas ocasiones al Ayuntamiento de adjudicarse el logro de la detención, por un comunicado que apareció en las redes sociales y que habla en verbo impersonal sobre esa meta de tener vinculado a proceso a Francisco.

Julio César Otero explicó que la demanda la puso Linda Parra, pero parte de las pruebas otorgadas fueron cedidas por Ecología Municipal, quien facilitó peritos veterinarios (inexistentes en la zona) y lo demás lo hizo el mismo Francisco, así que todos de alguna manera

colaboraron en el caso que pudiera corroborar un maltrato extremo de Francisco N. a varios canes en su casa de la colonia Márquez.