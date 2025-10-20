Donan trenzas para pelucas oncológicas
Ciudad Fernández.- Niñas de edades de 3 años donan su trenza para la elaboración de pelucas oncológicas como parte de apoyo a mujeres que sufren problemas de cáncer.
Se llevó a cabo una jornada de donación de cabello en la plaza principal, la que fue organizada por el Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) encontrando una buena respuesta a su llamado.
A la campaña se sumaron niñas desde los 3 años de edad, quienes donaron su trenza para que mujeres puedan tener una peluca, por el mal que sufren.
En total se recolectaron 30 trenzas, que serán enviadas a asociaciones que se dedican a elaborar pelucas oncológicas, para apoyar a las mujeres guerreras que luchan contra esta enfermedad.
