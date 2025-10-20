logo pulso
Donan trenzas para pelucas oncológicas

Por Carmen Hernández

Octubre 20, 2025 03:00 a.m.
A
Donan trenzas para pelucas oncológicas

Ciudad Fernández.- Niñas de edades de 3 años donan su trenza para la elaboración de pelucas oncológicas como parte de apoyo a mujeres que sufren problemas de cáncer. 

Se llevó a cabo una jornada de donación de cabello en la plaza principal, la que fue organizada por el Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) encontrando una buena respuesta a su llamado. 

A la campaña se sumaron niñas desde los 3 años de edad, quienes donaron su trenza para que mujeres puedan tener una peluca, por el mal que sufren. 

En total se recolectaron 30 trenzas, que serán enviadas a asociaciones que se dedican a elaborar pelucas oncológicas, para apoyar a las mujeres guerreras que luchan contra esta enfermedad.

