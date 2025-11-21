Donará el municipio juguetes tradicionales

Santa Catarina.- Tras prohibir la venta de todo tipo de dulces en las escuelas, el municipio repartirá juguetes tradicionales en esta Navidad a los pequeños para alegrarles la temporada navideña.

El presidente municipal Juan Carlos Ramos, dijo que en años anteriores durante la temporada navideña recorrían las comunidades para repartir dulces a los niños, los que eran felices por el regalo que recibían, aunque fueran solo dulces.

Pero en la actualidad tras la prohibición de donar caramelos y toda clase de dulces a los menores de edad para evitar problemas de salud en los pequeñines, donarán algunos juguetes tradicionales.

Es por ello que para no pasar desapercibido este día tan especial se estará entregando desde canicas, yoyos, juegos tradicionales, entre otros.

Lo que se busca es que los menores conozcan los juguetes de antaño y con los cuales se divertían horas sus papás, pero que muchos ya ni los conocen los pequeños, finalizó.