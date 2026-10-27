Durante zafarrancho, hombre resulta herido

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CIUDAD FERNÁNDEZ.- Un hombre en estado de ebriedad resultó herido con un machete en la comunidad de Ojo de Agua de Solano, cuando se armó un zafarrancho entre varias personas luego de estar consumiendo bebidas alcohólicas.

El suceso ocurrió en la comunidad de Ojo de Agua de Solano, cuando se registró un zafarrancho al calor de las copas entre varias personas.

Tras la pelea, un hombre que andaba en estado de ebriedad resultó con severas lesiones en las manos y cráneo.

Vecinos solicitaron el apoyo de corporaciones de emergencia, acudiendo personal de Protección Civil quienes le brindaron los primeros auxilios, confirmaron la gravedad de las heridas que sufrió, pues sangraba profusamente, para trasladarlo a recibir atención médica al nosocomio, pero se negó, pese a las condiciones en que se encontraba.

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