Economía por los suelos, a unos días del Buen Fin

Por Redacción

Noviembre 12, 2025 03:00 a.m.
A
Economía por los suelos, a unos días del Buen Fin

CIUDAD VALLES.- A unos días del Buen Fin, la actividad comercial en el centro de Valles se encuentra pasmada.

Contrario a los días de Xantolo, en los que había afluencia vehicular y peatonal, así como actividad comercial, en esta segunda semana de noviembre, el comercio está detenido, de acuerdo con dueños de restaurantes, comerciantes en pequeño, papelerías y tiendas de zapatos.

Los taxistas advierten que después del fin de semana de Todos Santos, volvieron a caerse las peticiones de carrera en las rampas y desde temprano, el centro luce solitario, sólo con transeúntes, mas no consumidores, como se quejan también los ambulantes que se ubican sobre calle Madero.

El único aliciente es que este jueves 13 de noviembre comienza el Buen Fin y eso provoca un circulante que ha faltado durante casi todo el año.

