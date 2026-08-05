Edificarán un centro de rehabilitación para adicciones
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
RIOVERDE.- En la colonia María Asunción será construido el centro de rehabilitación CRAADYR 29, el que albergará a 80 pacientes con problemas de adicciones.
Se colocó la primera piedra de lo que será el Centro de Rehabilitación CRAADYR 29, evento donde estuvieron presentes los fundadores Alejandro Guadalupe Buenrostrooo y Jhaneth Mendoza, así como el alcalde Arnulfo Urbiola Román.
Se estará atendiendo a hombres y mujeres que tienen problemas con las drogas, habrá cupo para 80 personas. Sin embargo el Promupa otorgará becas para que los jóvenes puedan recibir atención especializada. La finalidad es contar con programas de rehabilitación en beneficio de los jóvenes que tengan este problema.
no te pierdas estas noticias
Nombran en Comisión de Búsqueda a exjefe policiaco señalado por abusos
Huasteca Hoy
Héctor Edgar Mar del Ángel, exdirector de la Policía Municipal de Ciudad Valles, fue designado titular de la CEBP.
Valles sumará tres camiones a la recolección de basura
Huasteca Hoy
Dos unidades serán nuevas y otra fue rehabilitada; se incorporarían al servicio el próximo 15 de agosto.