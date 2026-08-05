Edificarán un centro de rehabilitación para adicciones

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RIOVERDE.- En la colonia María Asunción será construido el centro de rehabilitación CRAADYR 29, el que albergará a 80 pacientes con problemas de adicciones.

Se colocó la primera piedra de lo que será el Centro de Rehabilitación CRAADYR 29, evento donde estuvieron presentes los fundadores Alejandro Guadalupe Buenrostrooo y Jhaneth Mendoza, así como el alcalde Arnulfo Urbiola Román.

Se estará atendiendo a hombres y mujeres que tienen problemas con las drogas, habrá cupo para 80 personas. Sin embargo el Promupa otorgará becas para que los jóvenes puedan recibir atención especializada. La finalidad es contar con programas de rehabilitación en beneficio de los jóvenes que tengan este problema.