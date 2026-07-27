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Educado ladrón atraca negocio

Por Carmen Hernández

Julio 27, 2026 03:00 a.m.
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      CÁRDENAS.- Presunto ladrón educado, ingresa a un negocio a robar y pide "de favor le entreguen el dinero de la caja" a la empleada, amenazándola con un arma y luego se retira con un gracias, se han generado varios  robos a negocios, desde hace 15 días en el centro de la ciudad. 

      Llamó la atención de un presunto delincuente, quien ingresó al establecimiento, solicitando "me das el dinero que tienes en caja", amenazando a la empleada una vez que lo tenía en sus manos, se retiró agradeciendo con rumbo desconocido.  

      Se denunciaron los hechos vía telefónica, por lo que de inmediato elementos de Seguridad Pública Municipal implementaron un operativo de manera conjunta con elementos de la Guardia Civil Municipal, y de Seguridad Pública Municipal de vecinos municipios. 

      Los operativos se están reforzando desde el pasado martes y la población ya se siente más tranquila y recorre el centro de la ciudad en familia.

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