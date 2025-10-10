El Cbta 52 celebra su 50 aniversario

Matehuala.- El CBTA 52 ubicado en la comunidad de Santa Lucía está celebrando su 50 aniversario de fundación, siendo un bachillerato con carreras técnicas agropecuarias, de donde han egresado miles de estudiantes de esta institución que nació con la finalidad de apoyar a los jóvenes de comunidades y de escasos recursos que al terminar la secundaria ya no podían seguir estudiando.

Como parte de los festejos se llevó a cabo un acto cívico dentro de la institución, donde estuvieron estudiantes, maestros y directivos para conmemorar esta importante fecha, están celebrando medio siglo formando generaciones con raíces fuertes y visión al futuro, siendo una institución pionera en San Luis Potosí en educación agropecuaria.

Realizaron honores a la Bandera, también llegó un mariachi para cantarle las tradicionales mañanitas a la institución educativa.

El CBTA 52 nació con la idea de ser una nueva oportunidad para estudiar un bachillerato y una carrera técnica agropecuaria, a los jóvenes de escasos recursos de comunidades, de esta manera al terminar la secundaria pudieran estudiar un bachillerato, pero además tener una carrera técnica agropecuaria, para preparar a los jóvenes para un mejor futuro.

