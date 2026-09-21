El Conalep de fiesta, cumple 45 años de fundación

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Villa de la Paz.- Como parte de las actividades por el 45 aniversario del Conalep, se llevará a cabo una carrera atlética de 5 y 3 kilómetros, en la que podrán participar estudiantes y público en general. La competencia se realizará el próximo 27 de septiembre a las 8:00 de la mañana, teniendo como punto de salida frente a la Presidencia Municipal.

De acuerdo con la convocatoria, la carrera contará con diferentes ramas y categorías, en la distancia de 5 kilómetros habrá categoría libre, femenil y varonil, mientras que también podrán participar estudiantes de Bachillerato y Secundaria, en las ramas femenil y varonil.

El costo de inscripción será de 150 pesos para la carrera de 5 kilómetros, 120 pesos para la de 3 kilómetros y 100 pesos para alumnos del Conalep.

Los interesados podrán obtener informes e inscribirse en Mex Sport, o comunicarse a los teléfonos 488 882 5601 y 488 137 3462.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Como parte de la celebración se anunció que habrá playeras para los primeros inscritos, mientras que se entregarán 150 medallas a los primeros participantes en llegar a la meta.

También se contempla la entrega de premios y trofeos para los primeros lugares de los 5 kilómetros, en esta competencia, los ganadores recibirán premios económicos, mil pesos para el primer lugar, 500 pesos para el segundo y 300 pesos para el tercer lugar.

La carrera forma parte de las actividades conmemorativas por los 45 años del Conalep, buscando reunir a estudiantes, familias y corredores en una jornada deportiva y de convivencia.