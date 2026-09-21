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El Conalep de fiesta, cumple 45 años de fundación

Por Jesús Vázquez

Septiembre 21, 2026 03:00 a.m.
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El Conalep de fiesta, cumple 45 años de fundación
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      Villa de la Paz.- Como parte de las actividades por el 45 aniversario del Conalep, se llevará a cabo una carrera atlética de 5 y 3 kilómetros, en la que podrán participar estudiantes y público en general. La competencia se realizará el próximo 27 de septiembre a las 8:00 de la mañana, teniendo como punto de salida frente a la Presidencia Municipal.

      De acuerdo con la convocatoria, la carrera contará con diferentes ramas y categorías, en la distancia de 5 kilómetros habrá categoría libre, femenil y varonil, mientras que también podrán participar estudiantes de Bachillerato y Secundaria, en las ramas femenil y varonil. 

      El costo de inscripción será de 150 pesos para la carrera de 5 kilómetros, 120 pesos para la de 3 kilómetros y 100 pesos para alumnos del Conalep. 

      Los interesados podrán obtener informes e inscribirse en Mex Sport, o comunicarse a los teléfonos 488 882 5601 y 488 137 3462. 

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      Como parte de la celebración se anunció que habrá playeras para los primeros inscritos, mientras que se entregarán 150 medallas a los primeros participantes en llegar a la meta.

      También se contempla la entrega de premios y trofeos para los primeros lugares de los 5 kilómetros, en esta competencia, los ganadores recibirán premios económicos, mil pesos para el primer lugar, 500 pesos para el segundo y 300 pesos para el tercer lugar. 

      La carrera forma parte de las actividades conmemorativas por los 45 años del Conalep, buscando reunir a estudiantes, familias y corredores en una jornada deportiva y de convivencia.

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