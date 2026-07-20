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El parque Guerrero, casi en penumbras

Se vuelve una zona peligrosa

Por Jesús Vázquez

Julio 20, 2026 03:00 a.m.
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El parque Guerrero, casi en penumbras
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      Matehuala.- Vecinos del Parque Vicente Guerrero denuncian que hay varias lámparas que están fundidas por lo que es necesario que se le pongan focos nuevos, para que esté mas iluminado el lugar y sea más seguro para los habitantes.

       Mencionaron que el Parque Vicente Guerrero es visitado por cientos de personas y muchas van llegando la noche, pero el problema es que hay áreas que están casi en penumbras y representan un riesgo para los habitantes.

      Comentaron que el Parque Vicente Guerreo requiere estar más iluminado, ya que puede ocurrir un atraco, también puede haber pleitos entre los niños u otro tipo de peleas, es por eso que se requiere una mayor vigilancia. 

      Comentaron que es necesario haya más iluminación, pues en esta zona se colocan algunos puestos de comida por la noche, además de que mucha gente sale a caminar por la noche o por la mañana cuando aún está oscuro, y aunque por el momento no se ha reportado algún asalto puede llegar a ocurrir, además piden que se hagan más rondines policiacos en el parque, a la hora de salida de las escuelas tanto de turno matutino como vespertino, ya que en ocasiones hay jóvenes que se andan peleando en este lugar.

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