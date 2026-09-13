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Elegirán a reina de fiestas patrias de Cárdenas

Por Carmen Hernández

Septiembre 13, 2026 03:00 a.m.
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Elegirán a reina de fiestas patrias de Cárdenas
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      Cárdenas.-Son cuatro las candidatas a reina de Fiestas de la Independencia a celebrarse este 15 de septiembre, se llevará a cabo la coronación luego de ser electa a la triunfadora.  

      Cabe destacar que las aspirantes al cetro y coronación son Arleth Guadalupe Costa Reyna de la Escuela Preparatoria Rafael Nieto, Estefaly Jaqueline Armendáriz representante del Barrio la Palma, Edna Guadalupe Salazar Martínez y Arleth Espinoza del Cbtis 185.  

      La coronación se realizará este próximo 15 de septiembre, por parte del alcalde Edgar Miguel Hernández Aguilar.  

      Por otro lado, se llevará a cabo un programa cultural donde participarán los ganadores del concurso de la canción Cárdenas canta. 

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      Así como del Ballet folclórico Aztlan, Banda Sinfónica 400 de Rioverde, se invita a la población en general para que se una a los festejos.

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