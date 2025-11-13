logo pulso
Empleados de SASAR casi mueren aplastados

Fueron sepultados por alud de tierra en una zanja que se derrumbó

Por Carmen Hernández

Noviembre 13, 2025 03:00 a.m.
A
Empleados de SASAR casi mueren aplastados

RIOVERDE.- Empleados del organismo operador de agua potable resultan lesionados luego de que al estar trabajando en una zanja se derrumbó, uno de los trabajadores se encuentra lesionado de gravedad, al ser aplastado por la tierra y otros materiales. 

Los hechos ocurrieron cuando varios trabajadores de SASAR realizaban trabajos de rehabilitación de la red de drenaje en la Avenida Verastegui. 

De manera repentina la zanja que habían abierto de 4 metros de profundidad se derrumbó, siendo aplastados por la tierra y otros materiales que cayeron, como pudieron solicitaron apoyo para poder salir del agujero. 

Al lugar acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil de Ciudad Fernández, a bordo de las unidades PC 2827 y PC 002. 

Fue más de dos horas las que tardaron en poder para rescatarlos, luego fueron trasladados a recibir atención médica al Hospital IMSS Bienestar, uno de los trabajadores se encuentra grave, por las lesiones sufridas.

