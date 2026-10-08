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Emprendedores elaboran coronas de muertos

Por Jesús Vázquez

Octubre 08, 2026 03:00 a.m.
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Emprendedores elaboran coronas de muertos
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      Matehuala.- Ante la cercanía de las festividades del Día de Muertos, ha crecido el índice de personas que empiezan a elaborar coronas de muerto para obtener unos pesos extra durante los días 1 y 2 de noviembre, pues van a ofrecerlas en panteones, puntos especiales o, inclusive, a través de las redes sociales.

      Jóvenes, adultos, madres solteras, personas con alguna discapacidad o personas de la tercera edad emprenden el negocio de la elaboración de coronas de muerto, utilizando cartón, papel celofán, flores artificiales y alambre. 

      Algunos van a vender estas coronas a revendedores, mientras que otros planean emprender su propio negocio y poner un local, las coronas de muerto varían de precio dependiendo del tamaño y del tipo de flores con las que son hechas, algunas de manera sencilla.

      Muchos jóvenes están innovando los arreglos gracias a talleres que han recibido de rosas eternas, en los que elaboran coronas con este tipo de flores y listón satinado, cabe mencionar que muchos de los que hacen este tipo de coronas también son adultos mayores de diferentes clubes, quienes recibieron talleres para aprender a elaborarlas y ahora las están comercializando para obtener ingresos extras.

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      Esta es una temporada que aprovechan muchas personas, sobre todo quienes venden flores, ya que es de las fechas del año en las que más se comercializan este tipo de artículos para adornar las tumbas de nuestros fieles difuntos, pues en México se acostumbra colocar coronas de muerto en la cruz de la sepultura.

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