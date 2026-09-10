Empresarios pagarán aire acondicionado del Hospital General

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CIUDAD VALLES.- El alcalde anunció que un grupo de empresarios sufragarán el gasto para la reparación del aire acondicionado del Hospital General.

En un posteo de su cuenta de Facebook, el munícipe refirió que un grupo de empresarios de esta ciudad estará apoyando con recursos y con especie para que el aire acondicionado de la torre de Urgencias del nosocomio vuelva a funcionar a la brevedad posible, por los riesgos que representa para los pacientes que están en ese nosocomio.

La compostura del equipo ha sido gestionada en varias ocasiones, pero no ha habido acuerdo con proveedores, de acuerdo con algunos de las empresas locales dedicados a la compostura y a la instalación de este tipo de climas artificiales.

Por lo pronto, la dirección de ese Hospital, a cargo de Jesús Lárraga Guillén accedió a recibir el apoyo privado, ante la necesidad de que ya esté funcionando el aire acondicionado, en beneficio de la salud de pacientes que están encamados en este hospital.

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