En una semana, listo el Sistema MetroRed

CIUDAD VALLES.- Hasta la semana que entra comenzaría a funcionar el servicio de MetroRed en Ciudad Valles.

En concordancia con información del Gobierno del Estado, el sistema de transporte gratuito comenzaría a operar en los primeros días de septiembre en los sectores que se informó abarcará el servicio.

La última semana se ha convertido para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y constructores locales en un pandemonio, debido a lo apresurado de los trabajos para completar la infraestructura de las estaciones o paradores de este sistema de transporte que ha sido la joya de la corona operativa del Gobierno estatal.

Esta misma semana había una agenda del Gobernador, Ricardo Gallardo Cardona de estar en Valles, informando a los medios de comunicación sobre el sistema MetroRed.

La información final apunta a que habrá 22 autobuses eléctricos con aire acondicionado, puerto USB y servicio de wifi viajando de extremo a extremo de la ciudad, desde el 36 Batallón hasta El Consuelo y dos más que irían desde la base (exsede de la Guardia Civil Estatal) hasta Santa Rosa, (donde no se ha concluido la avenida principal) y otra hasta Lomas del Real.