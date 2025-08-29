logo pulso
Regresa el “Chucky” Lozano al Tricolor

Vestirá nuevamente la playera de la selección para dos partidos amistosos

Por El Universal

Agosto 29, 2025 03:00 a.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO.- La Selección Mexicana continúa con su preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026. Ya sin competencias oficiales, el Tricolor de Javier Aguirre disputará únicamente encuentros amistosos.

Sus siguientes rivales son las Selecciones de Japón y Corea del Sur y para dichos enfrentamientos presentaron este jueves su convocatoria de 25 elementos.

En la que destacan los regresos de Hirving Lozano y Germán Berterame.

Diego Lainez y Erick “Chiquito” Sánchez son otros que regresan al combinado nacional del Vasco Aguirre y buscan colarse a los “consentidos” que han sido más recurrentes en los llamados.

En la portería, Guillermo Ochoa no fue convocado y en su lugar estará el arquero de los Tuzos del Pachuca, Carlos Moreno.

México enfrentará al combinado japonés el sábado 6 de septiembre en el Oakland Coliseum (19:30 horas), mientras que al equipo surcoreano lo hará el martes 9, en el Geodis Park, en Nashville (19:00 horas).

Así está conformada la convocatoria de Javier Aguirre para el Tri:

Porteros: Luis Ángel Malagón, Raúl Rangel y Carlos Moreno.

Defensas: Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez, Rodrigo Huescas, Jesús Gallardo,

Mateo Chávez, Jorge Sánchez, Juan Sánchez Purata y Jesús Orozco.

Mediocampistas: Gilberto Mora, Edson Álvarez, Marcel Ruiz, Erik Lira, Erick Sánchez, Carlos Rodríguez y Orbelín Pineda.

Delanteros: Raúl Jiménez, Santiago Giménez, César Huerta, Alexis Vega, Roberto Alvarado, Germán Berterame, Hirving Lozano y Diego Lainez. 

