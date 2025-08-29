Regresa el “Chucky” Lozano al Tricolor
Vestirá nuevamente la playera de la selección para dos partidos amistosos
CIUDAD DE MÉXICO.- La Selección Mexicana continúa con su preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026. Ya sin competencias oficiales, el Tricolor de Javier Aguirre disputará únicamente encuentros amistosos.
Sus siguientes rivales son las Selecciones de Japón y Corea del Sur y para dichos enfrentamientos presentaron este jueves su convocatoria de 25 elementos.
En la que destacan los regresos de Hirving Lozano y Germán Berterame.
Diego Lainez y Erick “Chiquito” Sánchez son otros que regresan al combinado nacional del Vasco Aguirre y buscan colarse a los “consentidos” que han sido más recurrentes en los llamados.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
En la portería, Guillermo Ochoa no fue convocado y en su lugar estará el arquero de los Tuzos del Pachuca, Carlos Moreno.
México enfrentará al combinado japonés el sábado 6 de septiembre en el Oakland Coliseum (19:30 horas), mientras que al equipo surcoreano lo hará el martes 9, en el Geodis Park, en Nashville (19:00 horas).
Así está conformada la convocatoria de Javier Aguirre para el Tri:
Porteros: Luis Ángel Malagón, Raúl Rangel y Carlos Moreno.
Defensas: Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez, Rodrigo Huescas, Jesús Gallardo,
Mateo Chávez, Jorge Sánchez, Juan Sánchez Purata y Jesús Orozco.
Mediocampistas: Gilberto Mora, Edson Álvarez, Marcel Ruiz, Erik Lira, Erick Sánchez, Carlos Rodríguez y Orbelín Pineda.
Delanteros: Raúl Jiménez, Santiago Giménez, César Huerta, Alexis Vega, Roberto Alvarado, Germán Berterame, Hirving Lozano y Diego Lainez.
no te pierdas estas noticias
Recibe el ADSL al campeón Toluca
Romario Ventura
El cuadro local buscará salir de su mala racha ante los dirigidos por Tony Mohamed
Pierde Vingegaard liderato en España
AP
El danés cede el maillot rojo de líder al noruego Torstein Traeen