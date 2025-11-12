Enfermera se niega a aplicar vacuna vs. VPH

RIOVERDE.- Enfermera del Centro de Salud de la comunidad de San Diego, se negó a aplicar la vacuna del Virus del Papiloma Humano a niñas, bajo el argumento de que deben de acudir un grupo de 10 jóvenes.

Madres de familia denunciaron que buscaban que sus hijas contaran con el esquema de salud completo y por ende acudieron al Centro de Salud de San Diego.

Se dialogó con la enfermera quien dijo que no le convenía abrir la caja de dosis, porque se le “echaría a perder”, por lo que recomendó a las madres de familia que juntaran un grupo de 10 jovencitas para aplicarles la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano, e indicaron que acudieron en tiempo y forma, para proteger a sus hijos y no se vale que no se les atienda, denunciaron las madres de familia.