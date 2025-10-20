Entrega el municipio apoyo a damnificados

RIOVERDE.- El Ayuntamiento envió víveres a las familias damnificadas del municipio de Tampacán, afectados por las pasadas lluvias y que aún enfrentan algunas calamidades para vivir tranquilos.

El alcalde Arnulfo Urbiola Román acompañado del personal de Seguridad Pública Municipal y del Escuadrón AVE, se trasladaron a l municipio huasteco para llevar apoyo a las familias.

Al arribar a Tampacán, fueron recibidos por Crisógono Sánchez Lara, secretario estatal del Trabajo y Yizlen Sánchez López, delegada de Sedesore en el municipio, donde hicieron entrega de productos de la canasta básica, los que serán repartidos posteriormente entre las familias afectadas.

Cabe destacar que diversas asociaciones civiles y dependencias han instalado centros de acopio para reunir víveres y podrán enviarlos a las localidades afectadas por las inclemencias del tiempo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí