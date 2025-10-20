logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MARIJÓ PREPARA SU BODA

Fotogalería

MARIJÓ PREPARA SU BODA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Entrega el municipio apoyo a damnificados

Por Carmen Hernández

Octubre 20, 2025 03:00 a.m.
A
Entrega el municipio apoyo a damnificados

RIOVERDE.- El Ayuntamiento envió víveres a las familias damnificadas del municipio de Tampacán,  afectados por las  pasadas lluvias y que aún enfrentan algunas calamidades para vivir tranquilos.  

El alcalde Arnulfo Urbiola Román acompañado del personal de Seguridad Pública Municipal y del Escuadrón AVE, se trasladaron a l municipio huasteco para llevar apoyo a las familias. 

Al arribar a Tampacán, fueron recibidos por Crisógono Sánchez Lara, secretario estatal del Trabajo y Yizlen Sánchez López, delegada de Sedesore en el municipio, donde hicieron entrega de productos de la canasta básica, los que serán repartidos posteriormente entre las familias afectadas. 

Cabe destacar que diversas asociaciones civiles y dependencias han instalado centros de acopio para reunir víveres y podrán enviarlos a las localidades afectadas por las inclemencias del tiempo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Campaña de donación de uniformes escolares
Campaña de donación de uniformes escolares

Campaña de donación de uniformes escolares

SLP

Carmen Hernández

Habrá Feria de la Salud en V. Juárez
Habrá Feria de la Salud en V. Juárez

Habrá Feria de la Salud en V. Juárez

SLP

Carmen Hernández

Se brindará atención médica en varias especialidades y vacunación

Cañeros, casi en la ruina por bajo precio del azúcar
Cañeros, casi en la ruina por bajo precio del azúcar

Cañeros, casi en la ruina por bajo precio del azúcar

SLP

Redacción

El sostén económico de la mayor parte de la Huasteca

Llegan más médicos y enfermeras al HG
Llegan más médicos y enfermeras al HG

Llegan más médicos y enfermeras al HG

SLP

Redacción