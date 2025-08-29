logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ENORMES!

Fotogalería

¡ENORMES!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Entregan apoyos escolares en Valles

Por Redacción

Agosto 29, 2025 03:00 a.m.
A
Entregan apoyos escolares en Valles

CIUDAD VALLES.- La Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore) comenzó la entrega de apoyos escolares para estudiantes en la Secundaria 2, ayer por la mañana.

Durante la mañana, el delegado de esta dependencia, Jesús Guadalupe González Vargas estuvo ante cientos de paterfamilias, a sólo un día hábil de regresar a clases, con la finalidad de comenzar con la entrega de apoyos educativos que la Sedesore ha repartido cada año, desde que comenzó la actual administración.

González Vargas y su equipo estarán haciendo entrega de acuerdo con los itinerarios de las mismas escuelas y hoy tocó a una de las secundarias más pobladas de la Huasteca, la Dunstano Gómez Castillo, en donde la repartición fue de mochilas y útiles escolares a 1,200 alumnos, 800 del turno matutino y 400 del vespertino.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Iglesia realiza misa por los abuelos
Iglesia realiza misa por los abuelos

Iglesia realiza misa por los abuelos

SLP

Jesús Vázquez

Reconocen el papel de los adultos mayores en la familia

Última oportunidad para pagar predial con descuentos
Última oportunidad para pagar predial con descuentos

Última oportunidad para pagar predial con descuentos

SLP

Jesús Vázquez

Inauguran nuevas oficinas de Sedesore
Inauguran nuevas oficinas de Sedesore

Inauguran nuevas oficinas de Sedesore

SLP

Jesús Vázquez

Programa de vivienda federal, en Tampaya
Programa de vivienda federal, en Tampaya

Programa de vivienda federal, en Tampaya

SLP

Redacción