Entregan apoyos escolares en Valles

CIUDAD VALLES.- La Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore) comenzó la entrega de apoyos escolares para estudiantes en la Secundaria 2, ayer por la mañana.

Durante la mañana, el delegado de esta dependencia, Jesús Guadalupe González Vargas estuvo ante cientos de paterfamilias, a sólo un día hábil de regresar a clases, con la finalidad de comenzar con la entrega de apoyos educativos que la Sedesore ha repartido cada año, desde que comenzó la actual administración.

González Vargas y su equipo estarán haciendo entrega de acuerdo con los itinerarios de las mismas escuelas y hoy tocó a una de las secundarias más pobladas de la Huasteca, la Dunstano Gómez Castillo, en donde la repartición fue de mochilas y útiles escolares a 1,200 alumnos, 800 del turno matutino y 400 del vespertino.