Estado

Entregan mochilas y útiles escolares

Por Carmen Hernández

Agosto 15, 2025 03:00 a.m.
A
Entregan mochilas y útiles escolares

RIOVERDE.- Arrancó el programa de entrega de útiles escolares y mochilas en el municipio se entregarán 12 mil para estudiantes de nivel básico.  

En el Campo Ferrocarrilero se llevó a cabo el evento que reunió a alumnos y maestros. 

Estuvieron presentes la senadora Ruth González Silva, el alcalde Arnulfo Urbiola Román, una representante de la SEGE, el secretario de Sedarh y el titular de la Secretaría de Desarrollo Regional (Sedesore), Ernesto Torres Maldonado. 

Se entregaron 500 paquetes de calzado y útiles escolares, los que constan de 4 libretas, colores, diccionarios, lápices y borradores. 

Se espera que antes de que inicie el ciclo escolar el 1 de septiembre, se estarán repartiendo 12 mil paquetes, a los de primaria se les entregó calzado y secundaria mochila.

