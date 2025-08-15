Entregan mochilas y útiles escolares

RIOVERDE.- Arrancó el programa de entrega de útiles escolares y mochilas en el municipio se entregarán 12 mil para estudiantes de nivel básico.

En el Campo Ferrocarrilero se llevó a cabo el evento que reunió a alumnos y maestros.

Estuvieron presentes la senadora Ruth González Silva, el alcalde Arnulfo Urbiola Román, una representante de la SEGE, el secretario de Sedarh y el titular de la Secretaría de Desarrollo Regional (Sedesore), Ernesto Torres Maldonado.

Se entregaron 500 paquetes de calzado y útiles escolares, los que constan de 4 libretas, colores, diccionarios, lápices y borradores.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Se espera que antes de que inicie el ciclo escolar el 1 de septiembre, se estarán repartiendo 12 mil paquetes, a los de primaria se les entregó calzado y secundaria mochila.