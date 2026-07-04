Entregan semilla a productores agrícolas
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CIUDAD FERNÁNDEZ.- El Ayuntamiento entregó semilla de sorgo a productores agrícolas para cultivar 120 hectáreas, para que puedan producir forraje para sus animales.
El municipio trabaja de manera coordinada con los productores agrícolas y por ende entregó semillas a los productores.
Se dotó de semilla de sorgo y forrajero, beneficiando a 30 productores agrícolas.
Se apoyó a 3 productores de la Ribera, 23 de Plan de Arriba, 2 del Cañón, 2 del Refugio, entre otros para que puedan producir forraje para sus animales.
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Con este apoyo agrícola, se estarán sembrando 120 hectáreas de cultivo para tener forraje para los animales.
El objetivo es que aprovechen las lluvias que se están registrando y siembren para que se puedan producir.
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