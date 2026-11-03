Equipo Cebollitas Down triunfa en Copa Águila

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Ciudad Fernández. - El equipo de futbol Cebollitas Down participó en la Copa Águila 2026 celebrada en la Ciudad de México teniendo muy buena participación, además de que Reyli Ramos fue el campeón de goleo del torneo.

Los integrantes del equipo con gran entusiasmo entrenaron durante varios días para estar listos para enfrentarse con los equipos del América y Barcelona, en la Copa Águila.

Los niños viajaron a la Ciudad de México y pues el evento deportivo se celebraría en esa ciudad, participando en la Copa Águila.

Fue Reyli Ramos quien se convirtió en el goleador, al anotar 15 goles, por lo que le fue entregado un trofeo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los integrantes de Cebollitas Down con disciplina y constancia pusieron en alto al municipio, aunado de que convivieron con el equipo del Club América y Ramón Juárez, originario del municipio de Rioverde, por lo que regresaron felices luego de su odisea deportiva y con buenos resultados.