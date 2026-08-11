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Equipo de boxeo, a torneo estatal

Por Jesús Vázquez

Agosto 11, 2026 03:00 a.m.
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Equipo de boxeo, a torneo estatal
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      Matehuala.- A través de la Dirección de Fomento Deportivo se llevó a cabo la Junta Técnica de Boxeo Popular, como parte de los preparativos para la participación de la Delegación Matehuala en la etapa estatal de los Juegos Nacionales Populares 2026.

      Durante esta jornada se realizó el registro oficial de los integrantes de la delegación matehualense que participarán en la disciplina de boxeo, además del correspondiente proceso de pesaje de los competidores, requisito previo para su participación en la competencia. 

      Con el registro formalmente concluido, los representantes de Matehuala se encuentran listos para afrontar esta importante competencia, en la que buscarán poner en alto el nombre del municipio y demostrar el trabajo que han realizado durante su preparación.

      La etapa estatal de los Juegos Nacionales Populares 2026 tendrá como sede la ciudad de San Luis Potosí, donde se reunirán deportistas de diferentes municipios para busca avanzar a las siguientes etapas de esta justa. 

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      La participación de los jóvenes boxeadores representa también una oportunidad para continuar impulsando el deporte entre las nuevas generaciones y promover disciplinas que contribuyen al desarrollo físico, disciplina, constancia y el trabajo en equipo.

      Cabe hacer mención que Matehuala tiene grandes boxeadores y se espera que los jóvenes logren obtener los primeros lugares en la etapa estatal.

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