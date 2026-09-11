Esperan aumente venta de carne para pozole

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RIOVERDE.- Se mantiene el costo de los productos cárnicos se espera un incremento en las ventas de un 20% durante estos días para la elaboración del tradicional pozole.

David Galván Almazán de la carnicería Galván, dio a conocer que la mayoría trabaja con empacadoras, el producto proviene de Tamuín, Monterrey y Veracruz, se han mantenido los precios pese a la temporada.

Recordó que hace un año se incrementó el costo del producto, Pero actualmente ha disminuido el costo y eso ayuda, porque los precios han sido estables y las familias compran diversos tipos de cortes para su alimentación.

En cuanto al costo de los diversos cortes, dijo que la carne para asar de res sobre un costo de 320 y carne de puerco 150 el kilogramo.

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El comerciante dijo que se espera un incremento en las ventas de los productos para el pozole como chamorro, espinazo y la pierna de puerco.

Confía que los precios se mantengan sin incremento, en beneficio de las familias.