Esperan buena llegada de turistas en verano

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CIUDAD VALLES.- Calcula vicepresidente de la Asociación de Hoteles y Moteles, Héctor Medrano que las reservaciones para el verano se han recuperado a la par de la temporada de la pandemia, por lo que hay buena perspectiva de llegada de turistas en esa temporada.

El buen augurio es que, desde el 2019 (antes del año de la pandemia), no se había registrado una cantidad de reservaciones como ahora, por lo que la resaca del virus quedó atrás y refirió que el promedio de apartados va del 45 al 50 por ciento, cantidades que se compensan, porque el descanso de verano es más prolongado que la breve temporada de Semana Santa.

Por lo que se espera que mejoren las condiciones y llegue a tenerse una mayor llegada de turistas a la Huasteca.