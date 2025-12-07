Esperan repunte venta de juguetes

RIOVERDE.- Comerciantes esperan un repunte en la venta de juguetes durante esta temporada de un 40 por ciento cuando menos, pues estarán en venta muchos artículos para el regalo de navidad.

Los comerciantes explicaron que hay carritos desde 90 a 146 pesos o de 350 carros con control remoto, todo depende la calidad del juguete que se busque y paras todos los gustos.

Refieren que para ellos es una buena temporada, pues se adquieren toda clase de juguetes para el regalo de navidad para los menores de edad.

Los padres de familia incluso pueden dejar apartado con una cantidad los juguetes que puedan requerir, algunos llegan a invertir hasta mil pesos en un juguete.

Indicaron que las familias de la cabecera municipal son quienes más adquieren los regalos de navidad, ya que personas de comunidades debido a sus condiciones económicas, no pueden adquirir muchos regalos.