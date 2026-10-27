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Este miércoles, Feria del Empleo

Por Redacción

Octubre 27, 2026 03:00 a.m.
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Este miércoles, Feria del Empleo
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      CIUDAD VALLES.- Este miércoles, el Servicio Nacional del Empleo ofertará 870 plazas laborales en Valles, en la Feria del Empleo que organiza en esta ciudad.

      La encargada del SNE, Angélica Torre Cisneros refirió que en la Feria será en el Gran Salón, en la calle Juárez, este miércoles 28 de octubre, de 8:00 de la mañana a las 2:00 de la tarde.

      En el evento habrá ofertas para profesionistas y para rangos medios de 29 empresas de Valles y algunas foráneas, destacando que el Ingenio Plan de San Luis también ofertaría vacantes en esta ocasión.

      En las pasadas ediciones, el rendimiento de estas ferias asciende al 70 por ciento de acomodo de las plazas, que se ofrecen.

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       por lo que esperan que en esta ocasión se tenga la misma respuesta de ocupación de desempleados.

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