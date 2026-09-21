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Ex funcionario ebrio es detenido

Por Redacción

Septiembre 21, 2026 03:00 a.m.
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Ex funcionario ebrio es detenido
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      Rioverde.- Ex funcionario en aparente estado de ebriedad se pasa semáforo que marcaba alto y al ver la presencia policíaca imprime velocidad a su vehículo, pero finalmente fue detenido. 

      Los hechos ocurrieron a las 10 de la noche, cuando el ex funcionario de nombre Gildardo en aparente estado de ebriedad, conducía una camioneta Toyota gris, sin embargo, no respetó el semáforo de luz roja por lo que los elementos de la Guardia Civil Municipal le marcaron el alto. 

      El hombre, en lugar de detener la marcha del vehículo imprimió velocidad, por lo que los oficiales lo persiguieron por varias calles y lo detuvieron en la calle Emiliano Zapata.  

      Pero al solicitar la documentación correspondiente de la unidad y la licencia de conducir, el sujeto traía aliento alcohólico, por lo que se le informó que quedaba detenido.  

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      Fue puesto a disposición del Ministerio Público, mientras que la unidad fue remitida a la pensión.

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